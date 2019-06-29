معيار بيئي لتصنيف مصانع الخرسانة بالشرقية

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، الذي قدم له شرحاً عن تصنيف مصانع الخرسانة الذي تعمل عليه الأمانة.

المعايير البيئية

شدد أمير الشرقية في مستهل اللقاء على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية في العمليات الصناعية، وأن تكون هذه المصانع صديقةً للبيئة، وغير ذات ضرر على المجتمع المحيط، مؤكداً أن الدولة حريصة على توفير التسهيلات للقطاع الصناعي بما لا يؤثر على السكان والبيئة وبما يضمن استدامة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل التصنيف معيارا بيئيا يقيم التزام المنشآت باتباع المعايير البيئية ودورها في زيادة الرقعة الخضراء في منطقة عملها والمناطق المحيطة، مشيداً بالجهود المبذولة من أمانة المنطقة الشرقية لتحسين أعمالها في مجال مراقبة المصانع والمناطق الصناعية.

تصنيف المصانع

قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير إن تصنيف مصانع الخرسانة إحدى الخطوات التي تتخذها الأمانة لتحسين العمليات الصناعية في المنطقة، والحد من الآثار السلبية التي تخلفها هذه المصانع، مبينا أنها ضرورة لابد منها في ظل التسارع العمراني الذي تشهده المملكة عموماً والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الحاجة لمصانع الخرسانة تستدعي تنظيم عملها والحرص على أن يكون وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن.