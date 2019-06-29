فعاليات متنوعة بموسم حائل



أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد دعم القيادة لإنجاح مواسم السعودية التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما أثنى على جهود فريق موسم حائل برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً دعمه لكل ما يحقق تميزاً للفعاليات والخدمات خلال الموسم. جاء ذلك خلال لقائه مع أمير منطقة حائل بقصر أجا بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد، ووكيل الإمارة عادل آل الشيخ وأعضاء فريق موسم حائل 2019. وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي إلى حرص فريق موسم حائل على تنوع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة للموسم تبرز إمكانات المنطقة وتحقق لها الريادة. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد قام بجولة ميدانية على عدد من المواقع السياحية بالمنطقة، يرافقه نائب أمير منطقة حائل، واطلع على عدد من الاستعدادات الجارية للموسم، الذي سينطلق في ديسمبر القادم والمتوقع أن يستهدف أكثر من مليون ونصف زائر.

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