788 ألف ريال لمستفيدي العيون الخيرية

قدمت جمعية العيون الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء من منتصف شعبان حتى نهاية شهر رمضان الماضي عدداً من المساعدات، ضمن برامجها المتعددة بلغت قيمتها 788497 ريالاً شملت تقديم السلال الرمضانية وتقديم الأجهزة الكهربائية وصرف مساعدات للأيتام وغيرها من المساعدات المتنوعة، حيث أودعت في حسابات المستفيدين البنكية، وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العيون الخيرية صالح الماضي أن تلك العطاءات تأتي ولله الحمد في ظل الرعاية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للجمعيات الخيرية والمجتمعية والأسر المحتاجة، كما ثمن الماضي لشركاء النجاح من رجال الأعمال والأهالي وجهات إعلامية وإعلاميين ومنصات تواصل، وقوفهم الدائم مع الجمعية الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً حرص الجمعية الدائم على تفعيل كافة برامجها لتحقيق حياة كريمة وسعيدة لفئة غالية على الجميع.



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