8 قنوات لتواصل المواطنين بأمانة حائل

عززت أمانة منطقة حائل من التواصل مع المواطنين والمقيمين بقنوات متعدده على مدار الساعة مرتبطة بمركز السعاد، الذي دُشن مؤخرا لتطوير الخدمات من ناحية، والتأكد من رضا المراجعين تجاه الخدمات التي يحصلون عليها من ناحية أخرى. 8 قنوات للتواصل خصص أمين أمانة منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس 8 قنوات لتواصل المواطنين بالمركز، هي: الحضور الشخصي، الاتصال هاتفياً على الرقم 940، أو موقع الأمانة الإلكتروني، وعبر تطبيق واتساب، وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وصندوق البريد الخاص بالأمانة، والهاتف الثابت رقم 0165320144، والفاكس رقم 0165432174. عمل مؤسسي أوضح أمين أمانة منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس لـ«دوت الخليج» أن «القنوات الـ8 تستقبل جميع ملاحظات المواطنين، ويطلع عليها بشكل مباشر مركز السعادة بوحداته المعتمدة ضمن عمل مؤسسي منظم ويعالجها»، مشيرا إلى أنه يتابع ملخصات مؤشرات أدائها بهدف تطوير الخدمة، مؤكدا حرصه واهتمامه بتقديم مشروعات تنموية وتطويرية ومبادرات تخدم المنطقة، مشددا على ترحيبه بزيارة المواطنين للأمانة خلال مجلس استقبال المراجعين بالأمانة ومراكز خدمة العملاء المنتشرة في 20 بلدية بالمنطقة. صور وإحداثات ذكر أمين حائل أن «التواصل مع مركز السعادة يتطلب أن يُضمّن المواطن الشكوى صورة توضح نوعها، وإرسال إحداثات الموقع ليتم تنفيذها وإنهاؤها خلال مدة أقصاها 48 ساعة».



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