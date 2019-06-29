412 قضية بمركز الإرشاد الأسري خلال عام

حدد مدير الإرشاد الأسري في جمعية التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور تركي بن عبدالرحمن الخليفة، استقبال الإرشاد الأسري في الجمعية لـ 35 حالة واستشارة متنوعة لمركز الإرشاد الأسري في الجمعية، وجرى تصنيفها إلى 4 مسارات، ونسبة الصلح في الأحساء 78%، وعدد القضايا الواردة 412 قضية خلال عام، وعدد المستفيدين فيها 1314 مستفيدا، وعدد الجلسات الإرشادية والإصلاحية 1103 جلسات، لافتاً إلى انخفاض نسبة الطلاق في الأحساء خلال الـ 13 عاماً الأخيرة من 25% إلى 12.5%.

مشكلات زوجية

تنوعت الحالات بين 9 مشكلات زوجية وتتعلق بالغياب عن المنزل لفترة طويلة، وطلب الطلاق في بدايات الزواج، الخلاف على الراتب، والخيانات، البخل في النفقة، التباعد العاطفي بين الزوجين، نقص العدل في التعدد، نقص فهم النفسيات بين الزوجين. و11 مشكلة أسرية شملت التدخل بين الزوجين، الإفساد بين الأسر، إفشاء الأسرار، سوء الحوار، وظيفة المرأة، نقص تحمل المسؤولية، التقصير في الصلاة، قلة الوظائف للشباب، الانفتاح الإعلامي، المقارنات مع الآخرين، انحسار العلاقات الأسرية. و6 مشكلات تربوية تتعلق بإدمان الأجهزة التقنية، الحماية الزائدة للأولاد، اختلاف الوالدين على أسلوب التربية، تنمية موهبة الأولاد، التحرش الجنسي، كراهية الدراسة. و9 مشكلات نفسية تتضمن الشك، الاكتئاب، الضغوط النفسية، التعامل مع المرض النفسي، إدمان المخدرات، الوسواس القهري، أزمة منتصف العمر، الغيرة المرضية، إدارة الانفعالات.

3 مسارات

أشار الخليفة إلى أن الجمعية، تتبع 3 مسارات للتعامل مع الحالات، وهي البرامج البنائية: دورات تدريبية، وحوارات تدريبية، وتأهيل المستشارين للتعامل مع مختلف الحالات، برامج متخصصة للأمهات. والبرامج الوقائية: الأمسيات الأسرية الحوارية في المساجد والجهات الحكومية، الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية، والمواد الإعلامية، وبرنامج مجالس الأسر (3 أسرة أحسائية)، وبرامج سفراء الاستراحات (53 استراحة). والبرامج العلاجية: الهاتف الاستشاري، الاستشارات الإلكترونية، الإرشاد بالمقابلة والحضور إلى الجمعية. وأضاف أن الجمعية، تهدف للوصول إلى التوافق مع الذات والآخرين، وحل المشكلات بتقديم برامج وحلول ومقترحات فعالة، وتقليل التوتر والاضطرابات والصراعات، والتحكم بالعواطف والانفعالات الواردة من انعكاسات الحياة، وإيجاد أكبر عدد من الأفراد الأسوياء. وقال: إن الأرقام الإحصائية، تشير إلى أن نسبة الحضور للدورات للمقبلين على الزواج في الأحساء ولم يتم رصد مشكلات لهم نحو 95%، مبيناً أن معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب الرجالي والنسائي، ونفذ المعهد 1080 برنامجاً استفاد منه 43682 رجلاً، و730 برنامجاً نسائياً استفاد منها 32014 مستفيدة، وأن في الجمعية نحو 13 غرفة هاتفية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية (8 رجال، 5 نساء)، و11 ساعة عمل، و66 مستشارا ومستشارة (48 مستشارا، 18 مستشارة)، ويتولى الخدمة مستشارون مؤهلون علمياً، وفي سرية تامة.