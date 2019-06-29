أطلقت جمعية إيفاء لذوي الإعاقة برنامج ساعة معرفة في جميع وحدات الجمعية، سعياً للمحافظة على استمرار التطوير والنمو المهني في مجال التخصص. وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن البرنامج عبارة عن جلسات دورية علمية لتوسيع المعرفة لدى منسوبي الجمعية وللاطلاع على المستجدات في مجال التخصص والحوار حول توظيف تلك المعارف في خدمة الجمعية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الأداء في العمل وزيادة المهارات والخبرات ورفع جودة الخدمة المقدمة من خلال التعرف على أفضل الممارسات في مجال التخصص وتبادل الخبرات والمعارف بين منسوبي الجمعية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيفاء تطلق برنامج ساعة معرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.