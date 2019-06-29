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توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.
وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .
وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربيةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-06-29
توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.
وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:55 PM
فاجأتهم في المنزل وتمكنوا من قتلها بعد صراع معها
توفي رب أسرة ولا تزال ابنته تتلقى العناية الطبية في المستشفى مساء اليوم، بعد أن تعرضا للدغة ثعبان سام من نوع الكوبراء العربية.
وتفصيلاً تفاجأ رب أسرة أثناء تواجده بمنزلة بإحدى القرى بمدينة الباحة بدخول ثعبان من نوع الكوبراء لمنزله وقيامة بلدغ الأب ولدغة أخرى لابنته، حيث تمكنوا بعد مقاومة شرسة من قتل الثعبان، وعلى الفور تم نقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى ويلفظ أنفاسة الأخيرة، نتيجة شدة سمية هذه النوع من الثعابين، فيما لا تزال الطفله في العناية المركزة تتلقى العلاج .
، وفاة رب أسرة وإصابة ابنته نتيجة لدغة كوبرا عربية ،
المصدر : الخليج 365
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