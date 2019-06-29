محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى المهندس عادل بن صالح السلمي التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار مساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للسلامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. "السلمي" مديرًا للسلامة بمطار جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29 يتلقى المهندس عادل بن صالح السلمي التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار مساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للسلامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 Advertisements 09:54 PM يتلقى المهندس عادل بن صالح السلمي التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار مساعد الرئيس لهيئة الطيران المدني بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للسلامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. ، "السلمي" مديرًا للسلامة بمطار جدة ،

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