، كلية ينبع للتقنية التطبيقية تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول.. غدًا الأحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ بدءًا من غدٍ الأحد، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

واشترطت "الكلية" أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة الثانوية العامة علمي أو المعهد الصناعي الثانوي وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وأن لا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات، مشيره إلى أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال الرابط الموحد.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية برامج الدبلوم في التخصصات التدريبية التالية: قسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية "تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، وقسم تقنية الاتصالات "تخصص الاتصالات"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، وقسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته "دعم فني -شبكات - برمجيات - تقنية الويب والوسائط المتعددة".

جدير بالذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة والتي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.