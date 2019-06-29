، كلية ينبع للتقنية التطبيقية تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول.. غدًا الأحد ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ بدءًا من غدٍ الأحد، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
واشترطت "الكلية" أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة الثانوية العامة علمي أو المعهد الصناعي الثانوي وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وأن لا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات، مشيره إلى أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال الرابط الموحد.
وأشارت إلى أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية برامج الدبلوم في التخصصات التدريبية التالية: قسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية "تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، وقسم تقنية الاتصالات "تخصص الاتصالات"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، وقسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته "دعم فني -شبكات - برمجيات - تقنية الويب والوسائط المتعددة".
جدير بالذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة والتي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.
كلية ينبع للتقنية التطبيقية تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول.. غدًا الأحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29
أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ بدءًا من غدٍ الأحد، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
واشترطت "الكلية" أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة الثانوية العامة علمي أو المعهد الصناعي الثانوي وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وأن لا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات، مشيره إلى أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال الرابط الموحد.
وأشارت إلى أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية برامج الدبلوم في التخصصات التدريبية التالية: قسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية "تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، وقسم تقنية الاتصالات "تخصص الاتصالات"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، وقسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته "دعم فني -شبكات - برمجيات - تقنية الويب والوسائط المتعددة".
جدير بالذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة والتي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
09:54 PM
التقديم إلكترونيًا عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ بدءًا من غدٍ الأحد، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
واشترطت "الكلية" أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة الثانوية العامة علمي أو المعهد الصناعي الثانوي وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وأن لا يزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات، مشيره إلى أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال الرابط الموحد.
وأشارت إلى أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية برامج الدبلوم في التخصصات التدريبية التالية: قسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات والمعدات الكهربائية"، وقسم التقنية الإلكترونية "تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم"، وقسم تقنية الاتصالات "تخصص الاتصالات"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، وقسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته "دعم فني -شبكات - برمجيات - تقنية الويب والوسائط المتعددة".
جدير بالذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة والتي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.
، كلية ينبع للتقنية التطبيقية تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول.. غدًا الأحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كلية ينبع للتقنية التطبيقية تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول.. غدًا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.