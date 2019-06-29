، "برانكو": لدي عمل كبير في الأهلي ينتظرني وأسعى لسد 7 خانات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يميل للهجوم ومشكلة الدفاع تؤرقه

رفع برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل على منحه فرصة تدريب أحد أكبر الفرق في آسيا وبطل كبير في السعودية على مستوى الدوري وبطولات الكأس .

جاء حديث "الكرواتي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي.

وتابع: "لدي عمل كبير ينتظرني في الفترة المقبلة، وبلا شك نحتاج وقفة الجميع خلفنا لتحقيق الطموحات، لدينا سبع خانات للاعبين المحترفين الأجانب، وأنا على نقاش مستمر مع الأجهزة الإدارية في النادي لبحث الاختيارات الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف: الأهلي فريق كبير والفرق الكبيرة يجب أن تنافس بقوة على كل بطولة تشارك بها، فلسفتي ستعتمد على تقديم كرة جذابة للمتابع وأميل للعب الهجومي مع الحفاظ على التوازن والجدية التامة في كأفة خطوط اللعب.

وأوضح "برانكو" أن الفريق تلقى كماً كبيرًا من الأهداف في الموسم الماضي، وهو ما يحتم علينا تعزيز الجانب الدفاعي بعناصر قادرة على مساعدتا لتقديم الأفضل، كل ما أستطيع أن أعدّ به جماهير الأهلي هو العمل فقط وبذل كل ما بوسعي لإرضائهم.