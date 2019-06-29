، تدشين منتدى الامتياز التجاري باستراتيجيات صناعة "الفرنشايز" في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمدينة المنورة

دشنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة فعاليات منتدى الامتياز التجاري للجلسات الحوارية بالمعرض العالمي للامتياز التجاري 2019 الذي ابتدر أعماله بورقة عمل عن الامتياز التجاري في المملكة مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قدمتها الأستاذة الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائي امتياز تجاري في "منشآت".

وفي بداية تدشين منتدى الامتياز التجاري ألقى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن أحمد أبو النصر كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص للاستفادة المثلى من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تزخر بها منطقة المدينة المنورة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب امير المنطقة.

وأكد أبو النصرأن الامتياز التجاري يكتسب أهميته كنشاط يحمل في طياته تجربة قائمة في الأسواق ولها سمعتها ورواجها ويفتح آفاقًا واسعة لتشجيع رواد الأعمال ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول سوق الفرنشايز.

وأمن أبو النصر على أن المعرض العالمي للامتياز التجاري أحد أهم مستهدفات استراتيجية مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة المبنية على تعزيز الميزة النسبية والتنافسية للمدينة المنورة من خلال إعداد نماذج أعمال وحلول اقتصادية تعزز موجهات الاقتصاد التشاركي بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية كمنصة الاستثمار ومنصة المحتوى المحلي ومنصة الخبراء والعديد من المبادرات لتصبح منطقة المدينة المنورة وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى دور المعرض في تعزيز ثقافة الامتياز التجاري، وفي الختام شكر أمين عام الغرفة شركاء النجاح، الشركاء الحكوميين والشركة المنظمة والرعاة والخبراء والمختصين والشركات العارضة على مساهمتهم القيمة في إنجاح المعرض.

وفي كلمة للمدير التنفيذي لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح أكدت على أن الأبعاد الثلاثة تعمل لأن تكون لها بصمة خاصة لصنع عالم جديد في صناعة الفرنشايز، مشيرة إلى أن منصة الامتياز التجاري مبادرة وطينة في المنطقة الشرقية وأنهم يتطلعون لأن يسهم المعرض العالمي للامتياز التجاري في المدينة المنورة في تطوير العلامات التجارية المحلية والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لموجهات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

وقدمت الجوهرة بنت فهد بن جغيمان، أخصائي الامتياز التجاري (منشآت) ورقة عمل عن الامتياز التجاري في المملكة، منوهة إلى إسهامات منشآت من خلال منتديات ومعرض الامتياز التجاري، مشيرة إلى احتضان المنطقة الشرقية لمنتدى منشآت للامتياز التجاري في الربع الثاني من العام المقبل يضم ٣٠٠ عارض محلى ودولي، بالإضافة للفعاليات المصاحبة، مشيرة إلى أن منشآت تطمح إلى تطوير ٢٠ علامة محلية وتطرح العديد من المبادرات الاستراتيجية، وأشارت الجوهرة إلى أن منصة الامتياز التجاري بالمملكة تحتوي على ٢٠٠ فرصة وطنية وعالمية.