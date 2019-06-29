محمد بن مسعود - الدمام - تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غدًا, مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق "برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم". وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين الخليج 365 لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة. هيئة الرياضة تطلق غدًا"برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-29 تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غدًا, مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق "برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم". وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين الخليج 365 لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة. Advertisements 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 09:08 PM تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين تعقد الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بجدة غدًا, مؤتمرًا صحفيًا بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تعلن خلاله إطلاق "برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم". وسيتم خلال المؤتمر الذي سيحضره الشركاء واللاعبون وعدد من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام, الكشف عن تفاصيل البرنامج والآلية التي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها لابتعاثهم للخارج والاحتكاك بالخبرات الخارجية تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين العالميين الذين الخليج 365 لهم الإشراف على أكاديميات كروية ناجحة. ، هيئة الرياضة تطلق غدًا"برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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