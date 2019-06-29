، "تنومة" تقيم أمسية عن أدبيات "الشنفرى" شاعر الأزد الأبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أولى فعاليات الصيف الثقافي بالمحافظة

تصوير: عبدالله آل فرحان

أقامت اللجنة الثقافية في محافظة تنومة، التابعة لنادي أبها الأدبي، أولى فعالياتها لصيف هذا العام مساء الخميس الماضي، بعنوان "صور من أدبيات الشنفرى التنومي شاعر الأزد الأبي".

وتجول الضيوف، قبل بداية المحاضرة في مقر اللجنة الثقافية، والمكتبة التي تبرع بها محبو الثقافة ومحبو تنومة. وسطر الضيوف عبارات الشكر والثناء في سجل الزيارات، كما اطلع الحضور الكريم على قاعة الاجتماعات.

وبعد ذلك انتقل الجميع إلى قاعة المناسبات لتبدأ المحاضرة التي بدأها مقدم المحاضرة المهندس فهد قشيري الشهري، بالترحيب والشكر لجميع الحضور، ثم دعاء الجميع لمشاهدة عرض مبسط لمنجزات اللجنة الثقافية في تنومة، منذ بداية العام.

ثم عُرض على الجمهور الكريم، أوليات قامت بها اللجنة لأول مرة منذ إنشائها من أبرزها اجتماع أعضاء اللجنة الثقافية مع أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حينما كان نائباً لمنطقة عسير، وطرح خلال الاجتماع فكرة إيجاد مكتبة عامة أو مقر يجمع الأنشطة الثقافية والاجتماعية في مكان واحد.

وكان من أوليات اللجنة إقامة أول فعالية نسائية. كما شاركت اللجنة لأول مرة بجائزة التميز في محافظة تنومة وأولويات أخرى عديدة.

ودعا المقدم شاعر وأديب تنومة الزهراء، سعيد بن علي آل عباس الشهري، والذي قدّم مقطوعة شعرية فصحى يثني فيها على ضيف اللقاء الشيخ المؤرخ الدكتور عمر بن غرامة العمري. ثم دعا مقدم الأمسية مشرف اللجان الثقافية بعسير الدكتور صالح بن علي أبو عرّاد الشهري، وضيف الأمسية المؤرخ الدكتور عمر بن غرامة العمري، إلى منصة الإلقاء لتبدأ المحاضرة.

وقدم مدير المحاضرة الدكتور صالح بن علي أبو عراد، سيرة ثرية جداً للعلامة "العمري"، استعرض فيها رحلة المؤرخ في طلب العلم ومنعطفات في حياته بين التأليف والتاريخ، ثم ترك الميكروفون لضيف تنومة الذي عرض بدوره صوراً أدبية من حياة الشنفرى، واستعرض عدداً من القصص التي تثبت أصله ومنشأه.

وكشف بعض المغالطات، على حد تعبيره، عن لون بشرته وسيرته وحياته، ثم استعرض بعض أدبيات شاعر الأزد الأبي من لاميته ومن قصائد أخرى علق عليها في محاضرته.

وأفسح مدير الأمسية المجال للمداخلات والمشاركات التي أثرت اللقاء، من قامات علمية وأدبية حضرت اللقاء من بينها دعوة من الإعلامي محمد بن عبدالرحمن السويدي، إلى تبني المحافظة لفكرة مهرجان ثقافي وأدبي باسم الشنفرى.

وفي ختام الليلة الثقافية، كرمت اللجنة الثقافية، المتبرعين بكتبهم ومكتباتهم الخاصة لأهالي محافظة تنومة، وهم الشيخ الدكتور عمر بن غرامة العمري، والعميد ركن الدكتور علي بن شايخ البكري، والمستشار محمد بن حنش الشهري.

ثم انتقل الحضور لتناول وجبة عشاء أعدت بهذه المناسبة، وشكر أمين اللجنة الثقافية بتنومة، بدر بن سعيد الطنيني، الجميع على حضورهم ودعمهم وشكر الإعلاميين الحاضرين ومصوري اللقاء.