السعودية | تقرير أمريكي: على واشنطن تصعيد الضغوط على طهران للنهاية.. والمفاوضات يجب أن تشمل كافة التهديدات الإيرانية

المناطق _ إسلام داوود

نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، وهي مؤسسة بحوث وتفكير أمريكية، تقريرا مطولا أعده “مارك دوبويتز”، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و”ريويل مارك غريشت”، المختص بقضايا الشرق الأوسط وإيران، و”بهنام بن تاليبلو”، الخبير في الشأن الإيراني، تطرقت فيه إلى ملف النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وكيفية التعامل مع الخطط الإيرانية واستراتيجياتها، في ظل التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط.

التقرير حذر في بدايته من انتكاسة أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران إذا لم تنتهج واشنطن سياسة الضغط البطيء على إيران، ولهذا ينصح بضرورة تجنب أي تخفيف للعقوبات في مرحلة مبكرة من التفاوض للإبقاء على أقصى ضغط ممكن على النظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن أية مفاوضات تفصل بين الملف النووي وطموحات النظام الإيراني الإقليمية ستكرر خطأ إدارة الرئيس أوباما وتُعطي نظام طهران ضوء أخضر يشجعه على التمدد في المنطقة، كما سيقنع الدول العربية بأن الولايات المتحدة ليس لديها نية حقيقية في التصدي للنفوذ الإيراني ومحاولات الهيمنة في الشرق الأوسط.

ويوضح التقرير أنه حتى تحت ضغوط أميركية قاسية، فإن طهران سوف تسعى جاهدة إلى اتفاقات مرحلية محدودة وليست تحولية، وهو ما قد يؤدي إلى إهدار الوقت في المفاوضات وجعل أي اتفاق محدود المدى ومرحلي في التطبيق ويقاوم بقوة المقايضة مع قدرات إيران النووية والتقليدية بهدف الحفاظ على عناصر قوة ضد الضغوط الأميركية.

وإذا تم التوصل إلى اتفاقات محدودة، فسوف يكون ذلك في مصلحة إيران، حيث استثمرت الكثير من الوقت والجهد والمال بغية تطوير قدرات تمكنها من إنتاج أسلحة نووية وصواريخ باليستية نووية، كما أن النظام خصص ميزانيات دفاعية ورسم استراتيجيات أمنية على مدى 20 عاما.

لكن التوصل إلى اتفاق شامل سيجنب الولايات المتحدة هذه المشكلة، ومن ثم فإن توسيع نطاق القضايا والتفاوض عليها بالتوازي مع زيادة الضغط على إيران سيعطي إيران رسالة واحدة، مفادها أنه إذا أراد النظام إنهاء الآلام المتولدة عن العقوبات الاقتصادية فإن عليه إعادة النظر في سياساته الخارجية والأمنية ككل وليس بشكل اختياري منفرد، وإذا لم تكن طهران مستعدة لفعل ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها الرغبة في الإبقاء على الضغوط الاقتصادية القاسية واختبار طموحات إيران بالوسائل المطلوبة.

ويوضح التقرير أن تعلية جدار العقوبات سيردع المؤسسات المالية الأجنبية والشركات ويمنعها من العودة إلى السوق الإيرانية بسبب سلاح الخوف والشكوك.

فإذا كانت حكومة أو مصرف ما لديهم أية آمال معقودة على إدارة أميركية جديدة يمكن أن توقع اتفاقا محدودا، فيجب أن يعلموا أن العقوبات سوف تبقى، بخاصة وأن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أوضحوا أنهم لن يدعموا العودة للاتفاق النووي السابق، وفي حال عودة الحزب إلى الحكم لن يتردد في استعادة العقوبات، واستهداف كل مؤسسة أو شخص ينتهكها.

وعلى سبيل المثال، فإن تصنيف الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني منظمة إرهابية استنادا إلى أن قيادته السابقة تورطت في دعم الإرهاب، سوف يُجمد نشاط البنك حتى إذا عادت إدارة أخرى إلى البرنامج النووي القديم، كما يمكن للإدارة الحالية إعاقة محاولات أوروبا تجاوز العقوبات الأمريكية بملاحقة المؤسسات المالية الإيرانية التي تتعامل مع أوروبا.

كما بوسع الإدارة الأمريكية أن تُصدر تحذيرات عبر وزارة الخزانة الأمريكية بعدم التعامل مع قطاعات في الاقتصاد الإيراني تُسهم في أنشطة خطيرة مثل برنامج الصواريخ الباليستية.

التفاوض مجرد بداية:

ويسلط التقرير أيضا الضوء على أن العودة للمفاوضات بين إيران وأمريكا ليس نهاية المطاف بل بداية لمعركة طويلة، موضحا أن جلوس إيران على مائدة المفاوضات لا يعني أن عرض التفاوض الإيراني هو عرض حقيقي، فإيران تدرك السياسات الداخلية الأميركية أكثر من أي وقت مضى، ولديها كل ما يحفزها على شراء الوقت، لتستمر المفاوضات حتى موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر 2020، لترى ما إذا كان موقفها التفاوضي سوف يتحسن تحت حكم الديمقراطيين إذا فازوا بالانتخابات.

ولهذا يمكن للإدارة الأميركية أن تضع علامات لتقييم واختبار ما إذا كان النظام الإيراني جاد تجاه المفاوضات والتي قد تؤدي إلى اتفاق شامل أم لا.

فإذا اجتمعت العلامات المختلفة معا فهذا يعني أن طهران تواجه إكراها سياسيا شديدا وأزمة كبيرة في الاقتصاد الكلي، أما إذا دخلت الإدارة الأميركية المفاوضات من دون النظر في الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية في إيران، فإن الأمر سينتهي بشكل سيئ بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

تنازلات جذرية:

التقرير لفت أيضا إلى أنه في أي اتفاق شامل وحقيقي، فإن التنازلات الإيرانية ستأخذ أحد شكلين رئيسيي :أولهما في شكل مادي، يتمثل في إزالة وتدمير وحل وتآكل القدرات القائمة حاليا لدى إيران، مثل التخلص من اليورانيوم المخصب، وإزالة الصواريخ التي ينطبق عليها اتفاق منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ، والسماح بتفقد مواقع الحرس الثوري الإيراني التي طالما اشتبهت الولايات المتحدة ودول أخرى في أنها تضمّ أنشطة نووية

ثانيهما في شكل سياسي، ويتمثل في عدم استخدام القدرات القائمة حاليا في المستقبل.

وينصح التقرير بتوسيع نطاق النقاط الـ 12 التي حددها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في خطابه حول إيران كمطالب تهدف إلى إنهاء التهديدات الإيرانية، لتشمل إجراء انتخابات حرة وعادلة لا يوجد فيها مجلس وصاية يوافق على المترشحين للانتخابات.

كما يجب على إدارة ترامب عدم تجاهل ملف حقوق الإنسان لأن تجاهل هذا الملف سيبرر ادّعاءات النظام بأن واشنطن لا يعنيها معاناة الشعب الإيراني.

أما ما يتعلق بالتهديدات العسكرية الصاروخية، فيطالب التقرير واشنطن بالعمل على تمديد الحظر الدولي على تصدير السلاح لإيران، وهو ما يتطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.

كما يدعو إلى وقف اختبارات تحليق الصواريخ الإيرانية أو توقيع إيران للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ فضلا عن إنهاء تطوير أية صواريخ باليستية.

وفيما يتعلق بدعم الإرهاب والأنشطة الإقليمية، فقد دعا التقرير إلى ضرورة وقف نشر الأسلحة عبر الشرق الأوسط أو عبر البحار إلى دول أو فاعلين آخرين من غير الدول والالتزام بعدم تصدير معدات عسكرية أو تكنولوجية.

ونصح التقرير الولايات المتحدة باللجوء إلى عدة خيارات، منها العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجدد الحظر على صادرات السلاح الإيرانية لمدة عقد آخر، أو العمل مع شركاء دوليين آخرين لتأسيس سلطة على مستوى دولي أو إقليمي لمنع شحنات السلاح الإيرانية من الانتقال عبر البحار أو عبر الشرق الأوسط.

أما بالنسبة إلى التنظيمات الإيرانية الوكيلة، ينصح التقرير إدارة ترامب باللجوء إلى عدة خيارات، منها العمل على إخراج هذه الميليشيات من سوريا سواء كانت هذه الميليشيات عربية أو غير عربية.

أما الخيار الثاني فهو قيام إيران بتسريح الميليشيات الشيعية العراقية التي يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.