مواقع سياحية .. وادي يبة طبيعة ساحرة تجذب عشاق السياحة البيئية

2019-06-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يعد وادي يبة أحد أشهر الأودية وأجملها، وأحد أبرز المقاصد السياحية البيئية في المملكة.

ويعتبر واحدًا من أهم أودية تهامة السعودية، ويقع على بعد 30 كم جنوب محافظة القنفذة، وتحده من الشمال مراكز أحد بني زيد وبلاد حرب وسبت الجارة وشرقًا منطقة عسير وغربًا البحر الأحمر وجنوبًا جمعة ربيعة المقاطرة ومركز حلي.

يبلغ طول الوادي أقل من 100 كم بقليل، ويصب في البحر الأحمر مارًّا بمحافظتي بارق والمجاردة، ومنتهيًا ببلدة القوز والقرى التابعة له بمنطقة مكة المكرمة قاطعًا قراها بامتداد 23كم تقريبًا.

وكان الوادي يشتهر بوفرة المياه بامتداد المناطق الجبلية، والوادي يضيق ويتسع تبعًا لتكوينات الصخرية، حيث يزداد اتساعه في المناطق المنبسطة خاصة بالقرب من قرية الصهوة من قرى مركز القوز.

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يشتهر الوادي بطبيعته الخلابة التي يبلغ ذروة جمالها في الشتاء مع تساقط مياه الأمطار؛ ما يشكل لوحة جمالية ربانية ساحرة.

ويعد الوادي وجهة سياحية على مدار العام، وخاصة في فصلي الشتاء والربيع، لكثرة أشجاره والبحيرات المتكونة فيه.

ويتردد على الوادي هواة التصوير لالتقاط أجمل الصور للبيئة الجميلة في تهامة.

وتتمتع القنفذة بوجود عدد من الأودية والمياه الجارية على مدى العام، وذلك بمراكزها الجبلية التي يستطيع السائح الوصول لها بكل يسر وسهولة، ويشقها عدد من الطرق المسفلتة، ومن أهم تلك الأودية وادي قنونا شرق المحافظة، الذي يمتاز بمناظره الخلابة وجداول المياه الجارية على مدى العام، والتي لا تجف مهما بلغت حرارة الصيف.

وتتميز القنفذة بموقع يتوسط ثلاث مناطق إدارية هي عسير والباحة ومكة المكرمة التي تتبع لها القنفذة، كما تتميز القنفذة بمساحة واسعة تمتد من السهل للجبل.