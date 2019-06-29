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مواقع سياحية.. جبال عسير قمم خلابة تعانق هام السحب
متابعات الخليج 365 - عسير
تتميز جبال منطقة عسير بإطلالتها الجميلة على وديان تهامة، وبوجود عدد من المطلات والمنتزهات والجلسات التي تجتذب السياح للاستمتاع بالجلوس فيها في جو جميل وطبيعة خلابة، حيث الأشجار والروائح الزهور الجبلية.
وتغطي جبال عسير مساحة 161.880 كم² وتتكون من جبال، سهول، ووديان. ويعتبر جبل السودة في عسير أعلى هذه الجبال بارتفاع 3015 كم، ثم جبل فرواع في سراة عبيدة بارتفاع 3004كم، ثم جبل المجاز بارتفاع 2902كم، ثم جبل الصهلاء في بللسمر بارتفاع 2837 كم، ثم جبل منعاء بتنومة بارتفاع 2782 كم، يليه جبل مومة بتنومة بارتفاع 2636كم.
وتتميز جبال عسير بأعلى متوسط لهطول الأمطار في المملكة العربية السعودية لتعرضها لموسم الأمطار الموسمية الغزيرة، حيث يتراوح متوسط هطول الأمطار من 600 ملل إلى أكثر من 1000 ملل سنويًّا، في المناطق.
وتزرع معظم المحاصيل في المنطقة في سفوح الجبال، ومنها القمح، القهوة، القطن، النيلة، الزنجبيل، الخضروات، والنخيل.
وتشتهر في هذه الجبال عدد من المواقع السياحية مثل ممشى الضباب في أبها ومطل السودة وغيرها، إضافة إلى وجود التلفريك في مرتفعات السودة وجبل الحبلة والذي يقوم بنقل السياح في رحلة ممتعة من أعلى قمة في الجبل إلى سفوح الوادي.
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