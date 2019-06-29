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ضبط 192 مخالفة وإنذار 388 منشأة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذت مكاتب العمل بالرياض، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وعددٍ من المحافظات؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها وأسفرت الحملات عن ضبط 192 مخالفة وإنذار 388 خلال أسبوع.
وشملت الجولات محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.
وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، د. يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 3272 منشأة تجارية.
ودعا د. السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
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