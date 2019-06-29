مواقع سياحية .. الجبل الأخضر أبرز معالم أبها

2019-06-29

متابعات الخليج 365 - أبها

يعد الجبل الأخضر أحد أبرز وأشهر المعالم السياحية في أبها، فعند صعودك ذلك الجبل المخروطي وإلى أعلى قمته يمكنك أن تشاهد مدينة أبها ومن كل اتجاه.

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وقد كان هذا الجبل السياحي في فترة سابقة قلعة عسكرية، ثم طور إلى مقر للاتصالات اللاسلكية ثم استغل أخيرًا سياحيًّا بإقامة المطاعم والجلسات المطلة على المدينة، وهو يعد محطة وصول للعربات المعلقة (التلفريك)، والتي تنقلك في رحلة سياحية من أبها الجديدة مرورًا من فوق جبال عقبة ضلع السحيقة وصولًا إلى جبل ذرة (الجبل الأخضر) حينها تشاهد المدينة من كل اتجاه، حيث يعد أعلى موقع في المدينة.

وزين هذا الجبل بمدرجات زراعية خضراء، وهي تحيط به من كل اتجاه، إضافة إلى الإضاءة الخضراء التي تحوّل ليله إلى لوحة زراعية خضراء طوال الليل، وهو ما حول اسم هذا المعلم السياحي إلى اسم آخر وهو (الجبل الأخضر).