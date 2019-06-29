الان تتابع “الأرصاد”: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق غدًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غد الأحد، لافتة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: نتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية . وتوقعت الهيئة، نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر؛ لتكون غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة 18-42 كم/ساعة، أما الموج فيتراوح بين من متر إلى مترين. وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة .وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

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