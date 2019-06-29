اعفاء بنك التسليف و الادخار

يوفر بنك التسليف والادخار العديد من الخدمات للمواطنين بالمملكةالعربية السعودية ، و اهم هذه الخدمات هي القروض المختلفة والمتنوعة منها قرض المشروعات الصغيرة والذي يهدف لمساعدة ابناء المملكة في تحقيق اهدافهم و مشاريعهم مما يعود علي المملكة بتوفير فرص عمل للشباب ، و قرض الترميم للمساهمة في تجديد العقارات و قرض كنف لمساعدة نساء المملكة اللاتي يعيشون حياة قاسية مثل الأرامل و المطلقات و قرض الزواج و هناك قروض أخري يوفرها بنك التسليف و الادخار بالتعاون مع وزارة المالية بالمملكة. يمكنكم الاستعلام عنها من هنا .

تقديم طلب اعفاء بنك التسليف

تقديم صورة البطاقة العائلية.

تقديم تقرير من مقدم الطلب يوضح الحالة المعيشية الصعبة والوضع المالي له.

تقديم صورة من الهوية الوطنية .

تقديم صورة من أوراق الحالة الطبية الخاصة بمقدم الطلب.

توقيع الطلب ثم ارساله الي بنك التسليف و الادخار مع صورة من هوية مقدم الطلب.

تقديم الطلب الي المحكمة الملكية بعد الانتهاء من جميع الأوراق اللازمة عن طريق البريد.

خطوات التقديم علي قرض الاعفاء

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اسم مقدم الطلب كاملا ، و رقم الهوية الخاصة به ، و رقم الهاتف.

مكان القرض و رقم عقد المشتركين في القرض.

اسم المقترض كاملا ، رقم الهوية الخاصة به ، و رقم الحفيظة الخاصة به و تاريخها.

أرقام فروع بنك التسليف و الادخار

الإدارة العامة : 0112746444

فرع مكة المكرمة : 0125765357

فرع المدينة المنورة : 0148490713

فرع الطائف : 0127375688

فرع الدمام : 0138315875

فرع جدة : 0126688060

فرع الرياض : 0112093790

فرع الأحساء : 0135830306

كما يمكنكم ايضا الدخول الي موقع بنك التسليف و الادخار و متابعة الخدمات التي يقدمها و اختيار ما يناسبكم.

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