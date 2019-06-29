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اعفاء بنك التسليف و الادخار

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يوفر بنك التسليف والادخار العديد من الخدمات للمواطنين بالمملكةالعربية ، و اهم هذه الخدمات هي القروض المختلفة والمتنوعة منها قرض المشروعات الصغيرة والذي يهدف  لمساعدة ابناء المملكة في تحقيق اهدافهم و مشاريعهم مما يعود علي المملكة بتوفير فرص عمل للشباب ، و قرض الترميم للمساهمة في تجديد العقارات و قرض كنف لمساعدة  نساء المملكة اللاتي يعيشون حياة قاسية مثل الأرامل و المطلقات و قرض الزواج و هناك قروض أخري يوفرها بنك التسليف و الادخار بالتعاون مع وزارة المالية بالمملكة. يمكنكم الاستعلام عنها من هنا .

تقديم طلب اعفاء بنك التسليف

  • تقديم صورة البطاقة العائلية.
  • تقديم تقرير من مقدم الطلب يوضح الحالة المعيشية الصعبة والوضع المالي له.
  • تقديم صورة من الهوية الوطنية .
  • تقديم صورة من أوراق الحالة الطبية الخاصة بمقدم الطلب.
  • توقيع الطلب ثم ارساله الي بنك التسليف و الادخار مع صورة من هوية مقدم الطلب.
  • تقديم الطلب الي المحكمة الملكية بعد الانتهاء من جميع الأوراق اللازمة عن طريق البريد.

خطوات التقديم علي قرض الاعفاء

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  • اسم مقدم الطلب كاملا ، و رقم الهوية الخاصة به ، و رقم الهاتف.
  • مكان القرض و رقم عقد المشتركين في القرض.
  • اسم المقترض كاملا ، رقم الهوية الخاصة به ، و رقم الحفيظة الخاصة به و تاريخها.

أرقام فروع بنك التسليف و الادخار

  •  الإدارة العامة : 0112746444
  • فرع مكة المكرمة : 0125765357
  • فرع المدينة المنورة : 0148490713
  • فرع الطائف : 0127375688 
  • فرع الدمام : 0138315875
  • فرع  جدة : 0126688060
  • فرع الرياض : 0112093790
  • فرع الأحساء : 0135830306

كما يمكنكم ايضا الدخول الي موقع بنك التسليف و الادخار  و متابعة الخدمات التي يقدمها و اختيار ما يناسبكم.

 

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