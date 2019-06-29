اصبح من السهل حاليا الاستعلام عن وافد برقم اقامته بعدما اصبحت جميع القطاعات الحكومية بالمملكة تتمتع مستوي عال من التقدم و التطور و اهم مايميز هذه القطعات الان هي قدرتها علي العمل الكترونيا وتوفير كل البيانات اللازمة، ويعتبر هذا التقدم جزءا من مشروع المملكة لجعل جميع قطاعتها تعمل الكترونيا و الذي كان قد بدأ قبل عامان. من الممكن الان الحصول علي المعلومات اللازمة التي تخص الوافد و حتي المعلومات الشخصية الخاصة به من خلاال احدي الخدمات التي يوفرها مكتب العمل وهي الاستعلام عن وافد برقم الاقامة أو عن طريق هيئة الجوازات الحومية الخاصة بالمملكة.

الاستعلام عن وافد برقم الاقامة

قم بالدخول الي موقع وزارة العمل السعودية.

قم باختيار خدمة استعلام عن وافد برقم الاقامة.

قم بادخال المعلومات اللازمة والمطلوبة مثل رقم الجواز او الاقامة و الاسم كاملا.

يعمل مكتب العمل ايضا علي توفير خدمات اخري غير الاستعلام عن وافد مثل نقل خدمات وافد ،تغير المهنة الخاصه بالوافد ، اصدار تأشيرات عمل بالاضافة لخدمات اخري و مساعدات مالية لبعض الفئات المخصصة في المملكة.

يأتي كل هذا ضمن مبادرة رؤية 2030 التي حدثنا عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً و رائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك “.

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