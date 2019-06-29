شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تطلق أول نشاط علمي وطني للتدريب عن بعد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أول نشاط علمي وطني للتدريب عن بُعد على مهارات نقد الأبحاث العلمية ومهارات الممارسة المبنية على البراهين (Virtual Cross-Country Journal Club).
وأوضحت الهيئة أن هذا النشاط يأتي ضمن مبادرات الهيئة الداعمة لتطوير مناهج ووسائل التدريب في برامج البورد والزمالات الصحية بشكل عام، وفِي مجال الأبحاث والممارسة المبنية على البراهين بشكل خاص.
ويتيح هذا النشاط للمتدربين في مختلف مناطق المملكة ومن خلال تطبيق رقمي المشاركة والتفاعل من أي مكان وهو ما يعد دعماً للمتدربين في المراكز التدريبية التي يندر فيها عقد مثل هذه الأنشطة التعليمية.
ويشرف على هذا النشاط نخبة من المتخصصين في مجال الأبحاث والممارسة المبنية على البراهين، وسيتم تسجيل حلقات النقاشات العلمية وإتاحتها لبقية المتدربين عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
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