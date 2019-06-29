شكرا لقرائتكم خبر عن قطان للمبعوث الأمريكي للسودان: المملكة لن تدخر وسعاً في سبيل الدعم وضمان أمن الأشقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، اليوم (السبت) في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بجدة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق، والسبل لدعم أمنه واستقراره، وأكد أن المملكة حكومة وشعباً تقف إلى جانب الأشقاء السودانيين، وأنها لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم، لضمان أمن السودان والمحافظة على ازدهاره.