القيادة تهنئ رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقال الملك في برقية له «يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم أن نبعث لكم باسمنا وشعب وحكومة المملكة أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار».

إلى جانب ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس الأول بمحمد ولد الشيخ محمد الغزواني، هنأه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، متمنيا له وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته عبر الرئيس الموريتاني عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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كما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية.

وقال الملك «تلقينا نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة المتوفى ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده.

وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم أن أعبر لكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما عزى ولي العهد الرئيس السبسي إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الجبان، لأبعث لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق ولأسرة المتوفى أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».