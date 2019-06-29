السماح لحملات حجاج الداخل باستئجار حافلات من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

استثنت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حملات حجاج الداخل من منع استئجار وتأمين حافلات من خارج المملكة لهذا العام، وذلك لقلة المعروض في السوق المحلي وزيادة الطلب وفق شروط حددتها مع دراسة الطلبات قبل الموافقة عليها.

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وأكدت الوزارة طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» أنه بناء على التنسيق مع إدارة عمليات النقل فإن طلبات استئجار الحافلات من خارج المملكة تتطلب موافقة من الجهات الأخرى ويخشى أن يترتب على ذلك التأخير في تأمين الحافلات المطلوبة، لذا على شركات ومؤسسات الداخل تأمين الحافلات من داخل المملكة من خلال السوق المحلي والنقابة العامة للسيارات قدر الإمكان لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وشددت على مراعاة عامل الوقت، وفي حال عدم توفرها نهائيا التقدم بطلب لتأمين الحافلات عبر الاستئجار من خارج المملكة لدراسة الطلب ومن ثم العرض على وزير الحج والعمرة وفق الاشتراطات.

اشتراطات دخول الحافلات الأجنبية في موسم الحج