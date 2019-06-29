السماح لحملات حجاج الداخل باستئجار حافلات من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة
استثنت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حملات حجاج الداخل من منع استئجار وتأمين حافلات من خارج المملكة لهذا العام، وذلك لقلة المعروض في السوق المحلي وزيادة الطلب وفق شروط حددتها مع دراسة الطلبات قبل الموافقة عليها.
وأكدت الوزارة طبقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» أنه بناء على التنسيق مع إدارة عمليات النقل فإن طلبات استئجار الحافلات من خارج المملكة تتطلب موافقة من الجهات الأخرى ويخشى أن يترتب على ذلك التأخير في تأمين الحافلات المطلوبة، لذا على شركات ومؤسسات الداخل تأمين الحافلات من داخل المملكة من خلال السوق المحلي والنقابة العامة للسيارات قدر الإمكان لموسم حج هذا العام 1440هـ.
وشددت على مراعاة عامل الوقت، وفي حال عدم توفرها نهائيا التقدم بطلب لتأمين الحافلات عبر الاستئجار من خارج المملكة لدراسة الطلب ومن ثم العرض على وزير الحج والعمرة وفق الاشتراطات.
اشتراطات دخول الحافلات الأجنبية في موسم الحج
- ألا يزيد عمر الحافلة عن 10 سنوات من سنة الصنع.
- ألا يقل عدد المقاعدعن 45 مقعدا.
- وجود أمر دخول الحافلة لصالح المستأجر لدى جمرك منفذ الدخول.
- الالتزام بدخول الحافلة من المنفذ المحدد.
- الالتزام بعمل الحافلاتلدى المستأجر الأساسي.
- وجود ملصق على الحافلة باسم المستأجر.
- أن يحمل السائق ومساعده تأشيرة دخول نظامية.
- ألا يتعدى نسبة الملوث الغازيةعلى القيم الواردة بالمواصفات.
- ألا يزيد طول الحافلة عن 12.5م والعرض عن 2.6م.
- أن تحمل الحافلة الرقم المميز الهيكلي.
- أن تكون مكونات وأجزاء الحافلة أساسية من الشركة المصنعة.
- ألا ينبعث من الحافلة دخان أو أبخرة مرئية.
- أن تكون الحافلة مفحوصة فنيا.
- أن يكون مقود السائق في الجهة اليسرى.
- أن تكون الحافلة مزودة بدورة مياه.
- أن تكون مزودة بأماكن لحفظ أمتعة الركاب.
- أن يحمل قائد الحافلة ومساعده رخصة قيادة.
- أن تكون الحافلة مكيفة.
- أن تزود بحلقة مثبتة في هيكلها.
- تزود بوسائل السلامة.
- تخضع جميع الحافلات للتأمين المعتمد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.