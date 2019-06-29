أدلاء المدينة والكشافة تبحثان تطوير خدمات الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ناقش اجتماع تنسيقي عقد أخيرا بين مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة، وأمانة جمعية الكشافة العربية السعودية، بمكتب رئيس مجلس المؤسسة في المدينة المنورة، آليات ومستجدات العمل لموسم حج 1440، والتخطيط المبكر لتسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها مناقشة أوجه التعاون بين الأدلاء والكشافة وتنسيق الأعمال الميدانية بين الجانبين لتقديم عمل تكاملي يثمر عن تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومناقشة الخطط التشغيلية لكل جانب والاتفاق على تفعيل المشاركة والتنسيق بين الجانبين، وتقديم الكشافة لخدمة إرشاد التائهين في ثلاثة مواقع تم الاتفاق عليها، إضافة إلى عمل فرق الإرشاد الميدانية.
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