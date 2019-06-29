تهيئة 47 مركزا لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية في 11 منطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإنشاء مراكز متخصصة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للعائلة، عبر مبادرة «شمل» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة، وذلك سعيا منها إلى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة على نحو أكثر جودة وإرضاء للمستفيدين.

وأعلنت الوزارة عن شروعها في تهيئة 47 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.

ودرست العدل قبل إطلاق المبادرة عددا من التجارب الإقليمية والدولية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، واطلعت على تجارب المملكة المتحدة وأستراليا والكويت والإمارات والأردن.

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وأشارت إلى أنها تسعى خلال الأشهر القريبة المقبلة إلى تغطية جميع مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تصل المراكز إلى 50 مركزا مهيأ، تتناسب مع الفئات المستفيدة من المبادرة.

أبرز أهداف مبادرة «شمل»:

توفير بيئة تتحقق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين

تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال)

تحقيق أعلى المستويات في تنفيذ الأحكام من حيث التهيئة

تخفيف حدة التوتر والنزاع وحماية حقوق الأطفال المحضونين

تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسيا

رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة

ماذا تقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة للمستفيدين من خدماتها؟

جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني خلال جميع أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية