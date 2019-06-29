أنباء تاريخية جديدة عن وباء الطاعون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة صرح علماء آثار وبعض المهتمين بالتاريخ عن احتمال وجود البكتيريا المسؤولة عن وباء الطاعون (الموت الأسود) عالقة في صحراء في أواسط أفريقيا، وذلك بحسب موقع ScienceMag. ولكن هذه الاحتمالات لا تزال عرضية وغير مؤكدة، إذ يحتاج الباحثون بعضا من الحمض النووي حتى يثبتوا صحة تلك الاحتمالات، إذ يعد الطاعون أحد أكثر الأوبئة انتشارا في أجزاء هائلة من أفريقيا، ويعتقد المهتمون بالتاريخ بأنه وصل لأفريقيا من الهند والصين، وذلك في القرن التاسع عشر. وأظهرت بعض النصوص التاريخية التوثيقية عن وجود وباء انتشر بأواسط إثيوبيا في القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر.



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