عودة أرملة المهاجر الغارق مع طفلته إلى السلفادور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل مسؤول رفيع في حكومة السلفادور أمس الأول أرملة المهاجر الذي تعرض للغرق هو وطفلته الصغيرة، بينما كانا يحاولان عبور نهر يمتد على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
وأثارت صورة غرق المهاجر أوسكار مارتينيز وطفلته فاليريا (23 شهرا) غضبا دوليا بشأن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون. واستقبل نائب الوزير المسؤول عن مواطني السلفادور في الخارج ماوريسيو كابريرا، تانيا أفالوس فور في المطار لدى وصولها قادمة من المكسيك.
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