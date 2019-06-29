الذكاء الاصطناعي يصور ويشخص الأمراض في دقائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دبي

بدأ القطاع الصحي في دبي إدخال تقنية جديدة، هي الأحدث في العالم، لتصوير الأعضاء الداخلية للجسم وتشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي.

وقال متخصصون إن التقنية الجديدة تختصر زمن تصوير أعضاء الجسم ليصبح أربع دقائق، في حين كان يستغرق الأمر نحو ساعة سابقا.

Advertisements

وتسمح هذه التقنية بتصوير حالات مرضية، كان يصعب خضوعها للتصوير الإشعاعي سابقا مثل حالات عدم انتظام ضربات القلب.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي الدكتور مهيمن عبدالغني إن التقنية الجديدة هي جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي عالي الجودة.

وأوضح أنه «أول جهاز رنين مزود بنظام ذكاء اصطناعي يتكيف تلقائيا مع الاختلافات التشريحية البشرية والفيزيولوجية وخصائصها مع التصحيح التلقائي لإعطاء صورة عالية الجودة حتى مع حركة المريض، أثناء تنفسه أو في الحالات الحرجة».