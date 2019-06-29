الفن التشكيلي يتجلى وسط مهرجان صيف بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهوت 10 رسامات من فريق يونايتد للرسم الحر، زوار مهرجان صيف بريدة 40، بمجموعة من الصور المحاكية واللوحات الفنية والفنون التشكيلية الهادفة التي تترجم ما تختزله ذواتهن من إبداع ومهارة لإيصال رسائل اجتماعية وثقافية وتوعوية واجتماعية وأخرى عن أهمية الانتماء وحب الوطن، ومحاكاة الطبيعة وذوات الأرواح.

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وخصصت إدارة المهرجان المقامة فعالياته بمتنزه الملك عبدالله ببريدة، مساحة للرسامات لإطلاع الزوار على إبداعاتهن في الرسم.

من جانبها أكدت الرسامة بشاير الصفوق إحدى أعضاء فريق يونايتد، أن المشاركة في المهرجانات تعزز المواهب وتنمي القدرات وتمكن الفتيات المهتمات بالرسم من توسيع دائرة الإبداع ومشاركة المجتمع.

وبينت الرسامة حنان الشبرمي أن الفتاة السعودية لديها مواهب وقدرات متعددة وباستطاعتها ترجمة ذلك بخضم مجتمعها، مشيرة إلى أن الفريق يستعرض أمام زوار المهرجان لوحات فنية تترجم ما تكنه ذواتهن من إبداع.