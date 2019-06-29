طرد ملغوم لسياسي ألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إشارة إلى التهديد بالقتل، تلقى سياسي ألماني طردا من مجهول يحتوي على بندقية تقليد.

وذكر السياسي مارتن دوليج، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا، أمس أن الطرد أرسل إلى عناوين سكنه الخاص.

وقال دوليج «45 عاما» إن هذه ذروة جديدة غير مقبولة من التهديدات والإهانات والسباب، التي يتعرض لها على نحو متزايد منذ عام 2015. وبحسب البيانات، وصل الطرد، الذي يحوي نسخة مقلدة طبق الأصل من البندقية الهجومية «جي 36» التي تنتجها شركة «هيكلر أند كوخ» الألمانية، في منتصف مايو الماضي، وذكر دوليج أن الشرطة تجري تحقيقاتها في الواقعة.