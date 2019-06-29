البرازيليون يتظاهرون من أجل وزير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستعد عشرات الآلاف من البرازيليين للنزول إلى الشوارع اليوم مرة أخرى، دفاعا في هذه المرة عن سيرجيو مورو، وزير العدل الذي تعرض لهجوم بسبب إجراءاته التي اتخذها عندما كان قاضيا فيدراليا. وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء تعتزم حركة «معا» المناهضة للفساد تنظيم المظاهرات من أجل إظهار الدعم لإصلاح النظام القضائي، واتخاذ إجراءات ضد الجريمة وفضيحة ما يعرف باسم «كار ووش» أو»غسل السيارات»، وهي عبارة عن قضية فساد تولى نظرها في السابق القاضي مورو.

وتحظى نزاهة التحقيق انحياز مورو بمتابعة دقيقة بعد نشر رسائل نصية خاصة بين القاضي السابق، مورو، ورجال الادعاء.