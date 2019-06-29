الإمارات تنفي تقليص قواتها باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤول إماراتي كبير إن بلاده المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لن تترك فراغا في اليمن، ولكن هناك بعض التحركات للقوات هناك.

ونقلت صحيفة «العرب» اللندنية الصادرة أمس عن المسؤول، قوله «صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات، لكنها ليست إعادة انتشار في اليمن»، مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة تماما بالتحالف العربي و»لن تترك فراغا»في اليمن.

كما نفت مصادر مطلعة في التحالف العربي التقارير الصحفية التي تحدثت عن تقليص الإمارات لوجودها العسكري في اليمن على خلفية التوتر في «الخليج العربي» بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الإمارات تشكل إلى جانب السعودية القوة الأساسية في التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي لا يمكن أن ينهي دوره قبل تحقيق أهدافه في عودة الاستقرار إلى اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وكافة تداعياته وآثاره.