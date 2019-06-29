تغريم 83 مخالفا لنظام المحافظة على مصادر المياه 1.23 مليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة 83 مخالفا لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية 1.23 مليون ريال، حيث توزعت المخالفات المضبوطة في مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي، وذلك في مناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك.

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وأوضحت الوزارة أن الغرامات تطبق على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافة إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرض لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.

ودعت الراغبين في حفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة الكترونيا عبر موقعها الالكتروني بالدخول على طلب رخصة حفر بئر، مبينة أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.

المخالفات اشتملت على: