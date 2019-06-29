إزالة 41 ألف لوحة دعائية مخالفة من شوارع المملكة خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في 17 أمانة 41,120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام، بمساحة 29.460 م2 خلال مايو الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها كثفت أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري مستهدفة 15 مظهرا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، مؤكدة حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

ونوهت بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات والعمل على المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها على الفور، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، وذلك عبر التطبيقات الالكترونية الخاصة بالأمانات، أو عبر الرقم الموحد لمركز البلاغات البلدية 940.

من أعمال الأمانات:

5,184 سيارة تالفة ومهملة رفعت من الشوارع والميادين

1,415 موقعا للباعة الجائلين عولجت أوضاعها

1,083 موقعا لاستراحات وأحواش ماشية وصنادق أزيلت

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1,212 مظلة، وهناجر مواقف سيارات مخالفة أزيلت داخل الأحياء

193,054م2 حفر شوارع أصلحت

134,815 مترا أرصفة متهالكة عولجت

57,528 عمود إنارة جرى إصلاحها

891,004 أشجار وورود جرت زراعتها وتقليمها

2,220,689 م3 مخلفات بناء وهدم رفعت من الأراضي الفضاء

4,693 لوحة أرقام مباني ومسميات شوارع

1,481,283م2 حدائق ومسطحات خضراء أصلحت

20,304 حاويات نظافة داخل الأحياء عولجت

33,398م2 ملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة