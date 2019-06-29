التقنيات الدفاعية تستقطب 22 خريجا في علوم الطيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهمت الشراكة بين شركة كليات التميز أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أنترا للتقنيات الدفاعية السعودية المتخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار في الاستعانة بـ 22 طالبا من خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها شركة الكلية، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقد أمس الأول في مقر الكلية بالرياض بحضور الرئيس التنفيذي للكليات الدكتور فهد التويجري، ورئيس أنترا سلمان الشثري، وقائد طيران القوات البحرية اللواء البحري الطيار الركن خالد الشراري، وعميد الكلية برندن ميكلسون، حيث تضمن الاجتماع توقيع العقود مع الخريجين.

وأكد التويجري أهمية اتفاقيات التعاون التي وقعتها الشركة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نموذج مشرف لهذه الاتفاقيات ومحفز للطلاب والخريجين لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أحلامهم، ومحققا لتطلعات حكومتنا الرشيدة في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل للخريجين في شتى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وقال إن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كليات التميز تلبي الطلب المتزايد لخريجي صيانة الطائرات في المملكة وتسعى أن تكون رائدة في تقديم التدريب المدني والعسكري في علوم الطيران بالخليج العربي وتزويد قطاع الطيران بخريجين ذوي مهارة عالية يمكن الاعتماد عليهم.