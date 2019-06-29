البنك الدولي يحث على إصلاحات تجذب الاستثمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حث البنك الدولي دول العشرين على إجراء إصلاحات لجذب الاستثمارات وسط غموض تجاري.

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وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الغموض الناجم عن التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي يزيدان الحاجة إلى تطبيق الدول النامية إصلاحات تجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة.

وقال مالباس، الذي يحضر اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، في مقابلة إنه حث الدول على اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتحسين مناخ قطاع الأعمال من أجل السماح للشركات الخاصة بالتنافس بشكل أفضل مع الشركات المملوكة للدولة وتوليد قدر أكبر من النمو المربح والابتكار والوظائف.

وتوقع البنك الدولي في تقريره السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية في وقت سابق من الشهر الحالي أن يؤدي تباطؤ التجارة وتدفق الاستثمارات إلى خفض النمو العالمي هذا العام إلى 2.6% بتراجع 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.