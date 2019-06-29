، "عمل الرياض" يضبط 192 مخالفة ويحرر 388 إنذاراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حملات شملت 3272 منشأة تجارية

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 192 مخالفة، ويحرر 388 إنذاراً خلال أسبوع.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى الصرامة في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مبيناً أن هذه الحملات شملت 3272 منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.