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‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.


"الخليج 365" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-29

تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.


"الخليج 365" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

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29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440

07:06 PM

تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.


"الخليج 365" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق.

، ‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف ،
المصدر : الخليج 365

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