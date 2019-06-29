محمد بن مسعود - الدمام - تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.

"الخليج 365" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق. ‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-29 تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.

"الخليج 365" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق. Advertisements 29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 07:06 PM تباشر الأجهزة الأمنية في مركز ظلم (شرق الطائف) حالياً بلاغاً عن كسر بوابة أحد المصارف بالمنطقة.

"الخليج 365" ستنشر المزيد من التفاصيل عند توافرها في وقت لاحق. ، ‏‫الأمن يباشر بلاغاً عن كسر باب مصرف في شرق الطائف ،

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