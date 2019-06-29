بالصور.. ضبط 12 طن مواد مجهولة المصدر بمصنع أعلاف مخالف في جازان

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، إغلاق مصنع أعلاف بمنطقة جازان؛ لعدم وجود ترخيص.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن مفتشيها ضبطوا أكثر من 12 طنًا من المنتجات الخام مجهولة المصدر والتالفة، إضافةً إلى العديد من المخالفات الفنية والصحية، التي تضمنت تهالك المبنى وتدني مستوى النظافة ووجود زواحف وطيور في المصنع، وعدم وجود شهادات صحية لجميع العاملين.

وأشارت «الغذاء والدواء»، إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المُنشأة المخالفة.

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وكانت الهيئة، قد أغلقت أمس الأول الخميسٍ، مستودعًا في محافظة جدة يخزّن مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص، وضبطت 54 ألفًا و196 عبوة مخالفة داخل المستودع.

وتضمنت مخالفات المستودع، التي رصدها مفتشو الهيئة خلال جولاتهم على المنشآت الخاضعة لرقابتها، ممارسة نشاط تخزين مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى تداول مستحضرات صحية داخل منشأة غير صحية؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

وفي 25 يونيو الجاري، أغلقت هيئة الغذاء والدواء مصنع مستحضرات تجميل بمدينة الدمام، يتم تحضيرها وتخزينها في منزل شعبي مخالف لاشتراطات التخزين، وتم ضبط 6066 منتجًا تجميليًا غير مسجل لدى الهيئة.