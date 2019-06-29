الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق.. غدًا الأحد

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غد الأحد، لافتة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: نتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير والباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية .

وتوقعت الهيئة، نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر؛ لتكون غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة 18-42 كم/ساعة، أما الموج فيتراوح بين من متر إلى مترين. وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة .وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

ووفق خرائط الطقس، فمن المنتظر أن تشهد مدينة الإحساء أعلى درجة حرارة لتصل إلى 49 درجة والصغرى 32 درجة. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، على أنحاء المملكة كافة: