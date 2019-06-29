«البلديات» تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري وتستهدف 15 مظهرًا

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في 17 أمانة، أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري خلال شهر مايو الماضي، مستهدفةً 15 مظهرًا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وأكدت الوزارة -في بيانٍ لها اليوم السبت حصلت «عاجل» على نسخة منه- حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي ضمن برنامج التحوُّل البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوُّل الوطني 2020، التي تُعنَى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وأوضحت أنه تمت إزالة 44 ألفًا و120 لوحة دعائية مخالفة، ولوحات وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 29 ألفًا و460 مترًا مربعًا، ورفع 5184 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والميادين، ومعالجة وضع 1415 موقعًا للباعة الجائلين.

وأزالت الأمانات أيضًا 1083 موقعًا لاستراحات وأحواش ماشية وصناديق ومخيمات عشوائية، وكذلك 1212 مظلة وهنجرًا وموقف سيارات مخالفة داخل الأحياء.

كما أصلحت الفرق المختصة بالأمانات حفر شوارع بمساحة إجمالية تقدر بـ193 ألفًا و54 مترًا مربعًا، وأرصفة متهالكة بطول 134 ألفًا و815 مترًا، بالإضافة إلى إصلاح 55 ألفًا و528 عمود إنارة، و4693 لوحة أرقام مبانٍ ومسميات شوارع.

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وأزالت الأمانات في مختلف المناطق والمحافظات مخلفات بناء وهدم ونواتج حفر من الأراضي الفضاء تقدر بمليونين و220 ألفًا و689 مترًا مكعبًا، وقامت أيضًا بمعالجة 20 ألفًا و304 حاويات نظافة داخل الأحياء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقليم وزراعة أشجار وورود في شوارع رئيسية وفرعية بإجمالي 891 ألفًا و4 شجرات، وكذلك إصلاح حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تبلغ مليونًا و481 ألفًا و283 مترًا مربعًا، وملاعب أطفال في حدائق وأماكن عامة بمساحة 33 ألفًا و398 مترًا مربعًا.

ونوهت الوزارة بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانات، والعمل على المحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات باستمرار وإزالتها على الفور؛ نظرًا إلى ما تُسبِّبه من تشوُّه بصري للأحياء والشوارع، لافتةً إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية؛ وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأمانات أو عبر الرقم الموحد لمركز البلاغات البلدية 940.