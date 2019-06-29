مهرجان الفاكهة بطبرجل الشهر المقبل

وافق أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على إقامة مهرجان الفاكهة بطبرجل. وقال محافظ طبرجل عبيد الحربي إن الموافقة تأتي لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم وتفعيل الجذب السياحي والاستثماري بالمنطقة، حيث سيقام المهرجان بتاريخ 24 ذو القعدة 1440 ولمدة 7 أيام بالمركز الحضاري بمحافظة طبرجل. وأضاف الحربي أن العمل جار بالتنسيق بين الأمانة ممثلة ببلدية طبرجل والزراعة وهيئة السياحة بمنطقة الجوف لوضع رؤية وفعاليات المهرجان. والجدير بالذكر أن منطقة الجوف تزخر بالعديد من المنتجات الزراعية وتتميز محافظة طبرجل بمنتوجات منوعة من الفاكهة كاللوزيات والعنب والرمان والتين.



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