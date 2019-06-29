السعودية اليوم / رئيس المجلس العسكري السوداني يؤكد عزمه التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب



الخرطوم 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالتوصل مع قوى المعارضة سريعًا إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب في السودان .

وقال في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة أم درمان اليوم : // نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الثانية سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم ، جنباً إلى جنب .

وأضاف أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده .

//انتهى//

19:03ت م

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