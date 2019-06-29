السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي سبعة أشخاص كانوا في طريقهم إلى ايطاليا بصورة غير شرعية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : إنه تم إيقاف المهاجرين السبعة على مسافة من شواطىء محافظة المهدية جنوب العاصمة تونس وهم على متن مركب بحري، وقد تم الاحتفاظ بهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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18:33ت م

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