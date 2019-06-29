تعرف على أجهزة التكييف المدعومة من حساب المواطن

2019-06-29

تعرف على أجهزة التكييف المدعومة من حساب متابعات الخليج 365

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مبادرة التكييف عالي الكفاءة عن أنواع الأجهزة المشمولة في المبادرة، والتي تتيح لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365 تخفيضًا على السعر.

وأوضحت المبادرة أن العرض ساري على مكيفات السبليت عالية الكفاءة فقط؛ لأن لها قدرة أكبر على توفير الطاقة.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد في وقت سابق أن حملة شراء التكييف لمستفيدي البرنامج بأسعار مخفضة تهدف إلى مساعدتهم في توفير استهلاك الوقود، وفي نفس الوقت توفير أجهزة بأسعار مناسبة.

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على سؤال أحد المستفيدين: إن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات الكفاءة العالية بأسعار مخفضة.

واشتكى بعض المواطنين من عدم وجود سوى طراز واحد تابع لشركة LG ضمن الأجهزة المعروضة صيفًا وشتاء، فيما أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يمكن التأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال زيارة الرابط التالي (هنا) أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322.

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ويسعى حساب متابعات الخليج 365 إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من خلال مبادرات للترشيد.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وتستهدف المبادرة المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا ويحملون بطاقة هوية سارية المفعول.

والغرض الرئيسي من المبادرة هو مساعدة المواطنين للتخفيض من استهلاك الكهرباء عن طريق تركيب أجهزة تكييف أكثر كفاءة في منازلهم.

وتعتبر أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية أكثر كفاءة من أجهزة التكييف القديمة وتستهلك طاقة أقل، وتهدف المبادرة أيضًا إلى تشجيع مبيعات أجهزة التكييف عالية الكفاءة المصنعة محليًّا في المملكة العربية السعودية.

ويحتاج متابعات الخليج 365 إلى زيارة بائع تجزئة مؤهل، وتقديم هوية سعودية صالحة والتحقق من أهليته على الفور. عندما يتم التحقق من الأهلية، يمكن للمواطن شراء أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية بسعر مخفض. ويمكن الاطلاع على قائمة بائعي التجزئة المؤهلين من خلال موقع المبادرة أو التطبيق.