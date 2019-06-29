إلزام مكاتب الاستقدام بعقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث

متابعات الخليج 365 - الرياض

سعيًا إلى تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية.. قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام، حيث يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند، وذلك ابتداء من تاريخ 1يوليو 2019 م.

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وجرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة مساند؛ مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج (بوابة مساند).

وقد جاء العقد المحدث لتلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يومًا. كما منح العقد المحدث متابعات الخليج 365 الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

الجدير بالذكر أن التحديث الجديد لمنصة مساند يضم محرك بحث تفاعلي يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة متابعات الخليج 365، حيث يعطيه خيارات متعددة ويمكنه من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب، ونسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها.