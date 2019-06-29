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جمرك الرقعي يستقبل المسافرين بالهدايا التذكارية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
استقبل منسوبو جمرك الرقعي الحدودي مع دولة الكويت المسافرين بهدايا تذكارية، صُممت بمناسبة افتتاح المنفذ الجديد، وسط أجواء أخوية وبحضور مدير عام الجمرك الأستاذ علي الحمامة.
يذكر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، افتتح المنفذ يوم الأربعاء الماضي، والذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ (6,165,456) مترًا مربعًا، ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى (12) ألف مركبة يوميًّا، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى (2000) شاحنة يوميًّا، ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها.
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