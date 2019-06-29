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فيديو لشاب سعودي أثناء قيادته لقطار الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول، شاباً سعودياً أثناء قيادته لقطار الرياض، على المسار البرتقالي من غرب الرياض إلى محطة قصر الحكم في وسط العاصمة.
وتشمل تلك الاختبارات مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها.
يلي ذلك مرحلة تشغيل وتحريك القطارات على خطوط السكك الحديد بالسائق ثم بدون سائق.
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