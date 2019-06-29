فيديو لشاب سعودي أثناء قيادته لقطار الرياض

2019-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول، شاباً سعودياً أثناء قيادته لقطار الرياض، على المسار البرتقالي من غرب الرياض إلى محطة قصر الحكم في وسط العاصمة.

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وتشمل تلك الاختبارات مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها.

يلي ذلك مرحلة تشغيل وتحريك القطارات على خطوط السكك الحديد بالسائق ثم بدون سائق.